What it takes to build a fruit snacks business in Nigeria with Affiong Williams
Terser Adamu talks to Affiong Williams, founder of Nigerian fruit processing company ReelFruit.
In Episode #70 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu talks to Affiong Williams, who is the founder and CEO of ReelFruit. The company's vision is to be Nigeria's largest end-to-end fruit processing company.
The podcast covers the following topics:
The complexities within Nigeria's fruit value chain
The struggle of forging links with farmers and investing in Nigeria's fruit value chain
ReelFruit's process of ensuring sourced fruits meet the company's quality standards
The hurdles faced when building a factory: financing, machinery acquisition, and quality control
The potential for selling made-in-Nigeria products on a global scale with examples from the US and Europe.
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