Unlocking the potential of African restaurant brands with Leonard Mudachi
Terser Adamu talks to Leonard Mudachi about investing in African restaurant and retail brands.
In Episode #73 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu talks to Leonard Mudachi, who is the chief vision and growth officer at BRRAL (Branded Restaurants & Retail Africa Ltd). The company is a restaurant and retail development and management company that acquires local restaurants and retail brands with high potential for scale.
The podcast covers the following topics:
BRRAL's unique approach to identifying and scaling local restaurant and retail brands
BRRAL's approach to balance maintaining the authenticity of the acquired brands with the need to optimise their performance
The company's investment criteria
Typical methods of financing for local restaurants and retail brands
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