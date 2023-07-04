The potential for AI in Africa with Celina Lee
In Episode #77 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu talks to Celina Lee, the co-founder and CEO of Zindi, a professional network for data scientists in Africa.
In Episode #77 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu talks to Celina Lee, the co-founder and CEO of Zindi, a professional network for data scientists in Africa.
The podcast covers the following topics:
Making data science and AI more accessible to everyone
Nurturing the African talent pool in data science and machine learning
Examples of how AI is being effectively utilised in an African context
Industries in Africa that are experiencing the greatest impact from AI
How African businesses can harness the power of AI to enhance their operations and gain a competitive edge
And much more...
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