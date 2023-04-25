Rethinking the supply of medication in Nigeria with Medsaf's Vivian Nwakah-Lawal
In Episode #67 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu converses with Vivian Nwakah-Lawal, founder of Medsaf, a medication marketplace serving African hospitals and pharmacies.
In Episode #67 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu converses with Vivian Nwakah-Lawal, founder of Medsaf, a medication marketplace serving African hospitals and pharmacies.
The podcast covers the following topics:
A comparison between Medsaf and other medication marketplaces
An overview of the current state of the Nigerian pharmaceutical sector
Addressing the issue of low-quality and counterfeit medicines in Africa and Medsaf's approach to securing its supply chain
Insights on the biggest challenges facing the healthcare industry in Africa
Strategies for scaling up Medsaf's business in Nigeria amidst regulatory hurdles and compliance requirements
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