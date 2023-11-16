<span class="TextRun SCXW104475532 BCX0" lang="FR-FR" xml:lang="FR-FR" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW104475532 BCX0">Des</span><span class="NormalTextRun SCXW104475532 BCX0"> paliers de</span><span class="NormalTextRun SCXW104475532 BCX0"> roulements boulonnés au cadre par l'extérieur</span><span class="NormalTextRun SCXW104475532 BCX0"> en facilitent leur remplacement.</span></span><span class="EOP SCXW104475532 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":0,"335559740":259}"> </span>

Press Office: Wood-Mizer

La gamme de déligneuses multiples de Wood-Mizer est conçue de façon robuste pour supporter des conditions de travail difficiles tout en assurant une production de bois uniforme.

Une déligneuse multiple est conçue pour fabriquer des planches à partir d’équarris.

Les scieries de toutes tailles qui produisent des équarris et qui souhaitent augmenter leurs volumes de production pour faire plus de profit peuvent utiliser une déligneuse multiple.

Investir dans une déligneuse multiple ne devrait pas être une décision difficile.

Répondre aux questions de base suivantes peut déjà vous orienter dans la bonne direction :

Votre entreprise utilise-t-elle plusieurs scieries pour transformer les grumes en planches ?

Est-ce que ces équipements sont surchargés de travail et peuvent-ils être mieux utilisés pour augmenter la production ?

Voulez-vous baisser vos coûts salariaux ?

Si la réponse à l'une de ces questions est oui, continuez de lire.

Pourquoi une scierie aurait-elle besoin d'une déligneuse multiple ?

En général, les scieries qui envisagent de se doter d'une déligneuse multiple veulent augmenter les volumes et la précision de coupe.

Moins d'arrêts pour changer les lames et un entretien minimal, afin de maintenir la production, sont aussi des raisons.

Trouver une machine simple à utiliser, fiable et robuste, capable de produire de gros volumes de planches aux dimensions voulues, est également une autre raison.

Pour y réfléchir d'une autre manière…

Avec l’ajout d’une déligneuse multiple, un scieur peut augmenter sa production de planches avec une seule machine et avec moins d'entretien qu’avec plusieurs scieries côte à côte.

Quelles sont les principales raisons d'acquérir une déligneuse multiple ?

Augmenter les volumes – Les scieries qui visent à produire des planches de dimensions plus précises mais qui ne peuvent le faire avec l'équipement actuel auront un rendement supérieur et de meilleure qualité avec une déligneuse multiple.

Meilleure utilisation des scieries – les déligneuses multiples sont conçues pour couper les planches. Les scieries à bande coupent des équarris plus rapidement. Reliez les deux ensembles pour améliorer le rendement.

Moins d'affûtage – Une déligneuse multiple fonctionne plus longtemps avec moins de lames. Moins de lames à réaffûter réduit les coûts et les délais de changement de lames.

Moins de coûts de main d'œuvre – Une scierie équipée d'une déligneuse multiple produit plus de planches avec moins de personnel.

Moins d'entretien – Investissez dans une déligneuse multiple qui produit plus avec moins d’équipements pour réduire les coûts d'entretien.

Les planches rejetées réduisent les profits – Les planches qui ne sont pas de la bonne taille ne se vendent pas. Une déligneuse multiple coupe toujours droit. Les planches droites se vendent bien.

Plus de bois, moins de travail – Les coupes précises des déligneuses multiples nécessitent moins de rabotage pour obtenir un produit fini. Avec moins de travail, plus de bois à utiliser pour la fabrication et moins de déchets à éliminer, les bénéfices augmentent.

Moins d’ouvriers pour déplacer le matériel – Il est facile de produire des planches avec une déligneuse multiple. Avec moins de pièces à déplacer et à empiler, la scierie est toujours propre et vous aurez besoin de moins de travailleurs pour faire le travail et ainsi vous ferez des économies.

Quel est le bon moment pour acheter une déligneuse multiple?

Tout d’abord, pour augmenter les volumes de production.

Ensuite, il faut se demander à quel marché je vends mes planches?

Si votre but est de fournir aux fabricants ou au marché d'exportation des planches plus épaisses et débitées avec une grande précision, une déligneuse multiple est la meilleure option. Pourquoi ?

La précision, les volumes élevés, la vitesse et le faible entretien d'une déligneuse multiple permettent de compenser les déchets plus importants qu'elle produit avec une lame plus épaisse.

Pourquoi choisir une déligneuse multiple Wood-Mizer?

Il existe de nombreux fabricants de machines qui construisent des déligneuses multiples. Mais peu de déligneuses multiples peuvent rivaliser avec la gamme de déligneuses multiples de Wood-Mizer.

Ce qui fait la qualité d'une déligneuse multiple, c'est qu'elle coupe droit.

Comment cela est-il garanti?

En s'assurant toujours que le matériau est introduit correctement dans la lame. Si les rouleaux d’alimentation de la déligneuse multiple ne s'alignent pas avec les lames, la planche sera toujours de travers.

Lorsque cet alignement n'est pas respecté, cela peut également causer d'autres problèmes.

Les paliers de roulement se détériorent et les lames s'émoussent plus rapidement parce qu'elles ne sont pas alignées dans la coupe. En sollicitant davantage toutes les pièces, la machine tombera aussi plus souvent en panne et nécessitera plus d'entretien.

Certaines entreprises utilisent des équipements très coûteux pour obtenir l'alignement nécessaire, mais le produit final est cher.

Certaines entreprises réduisent les coûts en construisant le châssis de la machine à partir de cadres en acier tubulaire et en utilisant des paliers de roulement bon marché.

Les châssis de ce type ne sont pas assez rigides pour que les rouleaux d’alimentation et les lames s'alignent. Les paliers tombent plus vite en panne parce qu'ils doivent travailler plus dur pour que tout soit bien droit.

Wood-Mizer utilise un cadre super solide fait de plaques de 20 mm d'épaisseur qui sont découpées au laser, puis verrouillées et soudées ensemble pour donner au châssis la rigidité nécessaire pour que tout soit bien aligné.

Les paliers qui se boulonnent au cadre s'alignent aussi parfaitement, ce qui réduit le nombre de pannes. Il suffit de desserrer les boulons à l'extérieur du cadre pour les changer. Aucun autre alignement n'est nécessaire.

Le résultat final est une performance de coupe parfaite.

La gamme de déligneuses multiples Wood-Mizer

Avis des clients :

"La MR3000 de Wood-Mizer a dépassé nos attentes en matière de fiabilité et de précision de coupe". Keith Bailey Directeur d’usine – UCL Sawmill