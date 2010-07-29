Portuguese lender eyeing Mozambique's Moza Banco
Banco Espirito Santo SA, Portugal's largest publicly traded bank by market value, has signed a memorandum of understanding to acquire a 25% stake in Mozambique's Moza Banco SA.
Banco Espirito Santo SA, Portugal's largest publicly traded bank by market value, has signed a memorandum of understanding to acquire a 25% stake in Mozambique's Moza Banco SA. Bloomberg Businessweek reports Moza Banco currently has around US$54 million in assets, with two branches in Maputo and 53 employees.
According to a regulatory filing by Espirito Santo, Moza Banco's principal business is corporate banking.