La LT15WIDE (LT15Large) coupe le bois avec une lame de scie à ruban fine et de trait de scie. La lame gaspille moins de bois avec plus de bois à vendre. La Scierie Rama maintient ses propres lames pour réduire encore les coûts.

Press Office: Wood-Mizer

Les scieries Wood-Mizer ouvrent les portes aux entreprises de scierie en Côte d’Ivoire pour prospérer, aux usines de transformation du bois à démarrer et à la protection des forêts naturelles du pays.

Le voyage d’Abidjan à Yamoussoukro, la capitale du pays, au nord, commence par l’autoroute du Nord.

C’est une route très fréquentée qui mène du centre-ville à une circulation dense, aux entreprises et aux commerçants prêts à vendre des marchandises afin que les familles puissent se nourrir et que la vie continue.

La Scierie Rama se trouve juste à côté de l'autoroute et à proximité des Brasseries Ivoiriennes. Gérée par la directrice de l'usine, Sila Baba, la scierie a ouvert ses portes au public en 2017.

“C’est une vie difficile d’être une scierie en Côte d’Ivoire,” déclare Sila Baba.

“C’est un travail difficile de déplacer les grumes et nous devons respecter toutes les règles de la Société de développement des forêts (SODEFOR). Ils contrôlent les forêts et les scieries du pays,” poursuit Sila Baba.

La Côte d’Ivoire est l’un des nombreux pays d’Afrique de l’Ouest à avoir imposé une réglementation de plus en plus stricte afin de protéger et de restaurer les forêts du pays et d’encourager la replantation.

Le pays compte actuellement quelque 430 000 hectares de plantations commerciales qui contribuent aux exportations de grumes en provenance de Côte d'Ivoire.

La filière bois du pays est composée de placages, de contreplaqués et de rondins. Elle dispose également d’un secteur de scierie actif, qui produit près de 872 000 m³ de sciages par an destinés à la consommation locale.

Dans le passé, l’attention accordée par la Côte d’Ivoire aux exportations de grumes rendait difficile le sciage et la fabrication de meubles. L'importance renouvelée de la production de grumes à usage domestique a redynamisé le secteur de la scierie et la Scierie Rama pour créer des activités de scierie rentables en Côte d'Ivoire.

Scierie Rama – au service des familles

“Nous avons démarré cette scierie en 2017,” déclare Sila Baba.

“Nous avons commencé petit, mais nous avons maintenant trois scieries Wood-Mizer LT15WIDE, que nous utilisons pour couper les grumes de bois dur de grand diamètre que nous obtenons de la SODEFOR en sciages. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement sur les tailles qu'ils veulent que nous réduisions.

“Les scieries Wood-Mizer nous aident à produire des sciages de bonne qualité que nous vendons sur le marché. Les machines coupent droit et nous ne gaspillons pas de bois. Nos clients achètent chez nous parce qu'ils savent que notre bois est précis,” poursuit Sila Baba.

“Nous avons également notre propre équipement d'affûtage et de réglage de scie de Wood-Mizer que nous utilisons pour entretenir nos lames. Cela nous permet d’économiser de l’argent et nous n’avons pas besoin d’attendre des lames tranchantes. Cela aide notre production.

“Nous utilisons également la branche Wood-Mizer à Abidjan, gérée par Solomon Opoku-Mensah, pour obtenir des pièces de rechange et de nouvelles lames. Salomon est toujours au magasin pour s'assurer que nous obtenons ce dont nous avons besoin. Nous n’avons plus besoin d’attendre pour obtenir des pièces de rechange et des lames. Nous pouvons maintenant travailler plus fort et gagner plus d'argent.

“Plus important encore, Wood-Mizer me permet de nourrir ma famille. C'est la raison principale pour laquelle nous partons si tôt et rentrons tard avec quelque chose à nourrir tout le monde,” dit Sila Baba.

A propos de Wood-Mizer en Côte d'Ivoire

Wood-Mizer dispose d'un vaste réseau de concessionnaires en Afrique de l'Ouest.

Des concessionnaires en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigéria, au Libéria et au Sénégal veillent à ce que les scieries de la région disposent de pièces de rechange, de lames, d'une formation technique et d'un soutien après-vente.

Le soutien après-vente est essentiel pour que les scieries puissent développer leurs activités en Afrique.

Le concessionnaire de la société en Afrique de l’Ouest permet aux scieries de se concentrer sur la croissance de leurs activités au lieu de s’inquiéter du soutien.

La gamme de produits Wood-Mizer propose des scieries de niveau d'entrée de gamme abordables, ainsi que des scieries de capacité industrielle à usage intensif. Cela permet de démarrer puis d'agrandir la scierie si le scieur peut se le permettre.

Les équipements de maintenance des lames réduisent encore les coûts et les scieurs peuvent affûter et régler leurs propres lames au lieu de devoir payer un fournisseur pour le faire.

La société a également récemment lancé une nouvelle gamme de machines pour la fabrication de meubles. La gamme se concentre sur la fourniture d'outils de fabrication durables et abordables que les scieurs et les fabricants peuvent utiliser pour transformer le bois scié en produit fini.

Wood-Mizer – de la forêt à la forme finale