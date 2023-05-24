<span class="TextRun SCXW52122275 BCX0" lang="EN-ZA" xml:lang="EN-ZA" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0">La </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW52122275 BCX0">refendeuse</span><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0"> Wood-Mizer HR115 </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW52122275 BCX0">sciant</span><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0"> des </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW52122275 BCX0">madriers</span><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0"> de </span><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0">façon</span> <span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0">précise</span><span class="NormalTextRun SCXW52122275 BCX0"> </span></span><span class="EOP SCXW52122275 BCX0" data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}"> </span>

Press Office: Wood-Mizer

Une scierie perfomante à Yaoundé au Cameroun accroit de plus en plus son business grâce à Wood-Mizer.

Bois d”Afrique SARL BDA est une scierie performante à Ahala proche de Yaoundé au Cameroun.

La scierie a été crée en 2016 par le feu Monsieur George Essala.

La scierie a auparavant utilisée des machines à lame oscillante pour produire des débités. Ces machines étaient louées à d’autres scieries privées qui produisaient aussi des débités.

La scierie produisait seulement des débités pour la clientèle locale. Délà la scierie s’agrandissait au même rythme que ses exportations. En 2018, la scierie devenait lucrative grâce à l’exportation des débités vers l’Europe.

Au même moment, Monsieur Essala a contacté la representation officielle de Wood-Mizer au Cameroun, Smeets Import-Exports. Il voulait savoir comment les lames de scie à ruban Wood-Mizer pouvaient améliorer son business?

Le directeur Wood-Mizer Cameroun, Monsieur Merlin Lagouo dira que Monsieur Essala était très impressioné par le manque de perte et surtout la precision des machines Wood-Mizer après la coupe.

“Avec Wood-Mizer, seulement 1 mm de perte est visible lors de la coupe. Les machines à scie oscillante en perdaient plus. Moins de perte signifie plus de débités à vendre.

“Les marchés exterieurs veulent des débités bien précis. Wood-Mizer est la solution surtout pour les débités d’exporation afin de faire plus d’argent,” Merlin a dit.

Wood-Mizer est victorieuse

En 2018, Bois d’Afrique a dû ajouter une Wood-Mizer LT15 Large et une réfendeuse HR115 à leur business.

La LT15 Large est une scierie abordable qui peut scier les grosses billes tropicales en débités.

Avec un diamètre de coupe de 910mm et une longueur de lit de 5,4m, certaines larges billes de Bois d’Afrique seront désormais scier sur la LT15 LARGE.

La qualité des débités a aussi été améliorée avec l’avenement de la refendeuse à tête unique. Plus tard , la scierie vera l’arrivée d’une deuxième refendeuse HR115 afin d’améliorer d’avantage la production.

Les machines à scie oscillante étaient maintenant utilisées pour scier les blocs pendant que la refendeuse produisait des planches précises pour l’exportation. Les dimensions précises, la qualité de surface and le bon travail de la refendeuse contribuent à l’augmentation du profit.

“Bois d’Afrique commencera aussi à produire plus avec leurs scieries Wood-Mizer. Conséquence , augmentation de leurs profits en pavant un future radieux,” Merlin a dit.

Bon service

Bois d’Afrique salue l’existence rapprochée de la branche Wood-Mizer non loin d’eux à Yaoundé.

Avec les pieces de rechange, lames et techniciens à proximité , les machines sont toujours en marche et lucratives .la formation et assistance dans l’installation des machines rendent la tâche facile à une production totale.

La nouvelle branche Wood-Mizer à Douala donnera aux scierie de cette ville le même niveau de service.

“Le service rendu au niveau de Yaoundé par la branche de Wood-Mizer était la raison principale pourquoi Bois d’Afrique choisit Wood-Mizer,” a conclu Merlin.

Wood-Mizer – from forest to final form