Cross-border food trade in Africa with Daniel Njiwa
Terser Adamu talks to Daniel Njiwa, who is the head of regional food trade at the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA).
In Episode #83 of the Unlocking Africa podcast, Terser Adamu talks to Daniel Njiwa, who is the head of regional food trade at the Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA).
The podcast covers the following topics:
Major barriers to regional food trade in Africa
The significance of collaboration among African nations for enhanced regional food trade
How SMEs play a role in food security and agricultural advancement in Africa
Necessary policy shifts to encourage trade across African borders
Insights from severe food security challenges due to the Covid pandemic and the Russia-Ukraine crisis
And much more!
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